Новый состав ЦИК: названа дата присяги [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины назначила 14 членов Центральной избирательной комиссии, они примут присягу 3 октября.
Новоизбранные члены ЦИК принесут присягу в среду, 3 октября. Об этом пишет "Интерфакс Украина" со ссылкой на нового члена ЦИК и бывшего первого замминистра юстиции Украины Наталью Бернацкую.
"В среду планируется присяга в Верховной Раде", - сказала Бернацкая.
Ранее мы писали о том, сколько денег выделят на новых членов ЦИК.
по теме
Екатерина Гандзюк впервые записала видеообращение
Советница мэра Херсона, активистка Екатерина Гандзюк записала первое видеообращение в больнице, где она находится после нападения
Конституционный суд начал работу в полном составе
В понедельник утром, 24 сентября, в зале Конституционного Суда Украины состоялась торжественная церемония принятия присяги судьями Ириной Завгородний и Олегом Первомайским
Гройсман рассказал, кому не дадут субсидии
В Украине усилена справедливость относительно назначения субсидий
Скончался третий премьер-министр Украины
Бывший глава Совета министров УССР и третий глава правительства независимой Украины Виталий Масол умер на 90-м году жизни
В Украине запретят называть детей "странными" именами
Украинцам хотят запретить называть новорожденных детей экзотическими и странными именами