Верховная Рада Украины назначила 14 членов Центральной избирательной комиссии, они примут присягу 3 октября.

Новоизбранные члены ЦИК принесут присягу в среду, 3 октября. Об этом пишет "Интерфакс Украина" со ссылкой на нового члена ЦИК и бывшего первого замминистра юстиции Украины Наталью Бернацкую.

"В среду планируется присяга в Верховной Раде", - сказала Бернацкая.

Ранее мы писали о том, сколько денег выделят на новых членов ЦИК.