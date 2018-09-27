McDonald's переходит на здоровое питание [ Редактировать ]
Компания McDonald's откажется от искусственных ингредиентов в некоторых продуктах. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Таким образом компания хочет привлечь потребителей, которые стремятся потреблять здоровую пищу и отказываются от вредных добавок вроде пропионата кальция или бензоата натрия (используются в булочках, сыре и соусах для некоторых популярных бургеров компании).
Такое решение компания приняла после роста продаж весной 2018 года наггетсов и бургеров.
Как отметили в компании, продажи увеличились после того, как для приготовления начали использовать натуральные компоненты: в наггетсы перестали добавлять искусственные добавки, в "Макмаффин" с яйцом вместо маргарина начали добавлять сливочное масло, а в "Роял Чизбургер" - свежее, а не замороженное мясо.
Также уберут искусственные консерванты, ароматизаторы и красители из состава детского меню, а также "Биг Мака" и "Роял Чизбургера".
Правда компания предупредила, что замена искусственных ингредиентов натуральными сократит срок их хранения, или же потребует дополнительного замораживания.
В случае сыра и других продуктов заменить искусственные добавки натуральными оказалось несложно, однако проблема возникает в случае маринованных огурцов, используемых в бургерах McDonald's.
Более двух лет может потребоваться, чтобы избавиться от искусственных добавок при приготовлении огурцов, добившись сохранения прежнего вкуса, отметили в McDonald's.
Для начала планируется убрать эти добавки из состава продуктов американских ресторанов сети. В компании признались, что именно американский рынок является основным для McDonald's.
Согласно отчетности компании за второй квартал этого года, продажи McDonald's в США выросли на 2,6%. Однако, темпы их повышения оказались хуже консенсус-прогноза рынка, который предусматривал рост на 3%.
Ранее мы писали о том, что в киевском McDonald's появились официанты.
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