В Киеве возле Администрации президента началась акция "Молчание убивает" при участии представителей общественных организаций и политических партий. Количество участников акции протеста растет. Организаторы акции требуют созвать внеочередное заседание СНБО.

Возле здания Администрации президента протестуют уже более трехсот людей. Организаторы акции зачитали обращение к власти, в котором заявили о необходимости созвать внеочередное заседание СНБО и создать временную следственную комиссию по расследованию покушений на активистов.

Сообщается, что участники акции намерены митинговать до трех часов ночи.

Аналогичные акции проходят сегодня также в Одессе, Харькове, Львове, Тернополе и других городах.

Ранее мы писали о том, что профсоюзы Украины анонсировали масштабную акцию протеста.