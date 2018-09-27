Протесты под АП: чего требуют участники [ Редактировать ]
В Киеве возле Администрации президента началась акция "Молчание убивает" при участии представителей общественных организаций и политических партий. Количество участников акции протеста растет. Организаторы акции требуют созвать внеочередное заседание СНБО.
Возле здания Администрации президента протестуют уже более трехсот людей. Организаторы акции зачитали обращение к власти, в котором заявили о необходимости созвать внеочередное заседание СНБО и создать временную следственную комиссию по расследованию покушений на активистов.
Сообщается, что участники акции намерены митинговать до трех часов ночи.
Аналогичные акции проходят сегодня также в Одессе, Харькове, Львове, Тернополе и других городах.
Ранее мы писали о том, что профсоюзы Украины анонсировали масштабную акцию протеста.
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