26 сентября, на 74 году жизни умер известный украинский режиссер Александр Коваль. Об этом в четверг, 27 сентября, сообщил критик Сергей Трымбач на своей странице в Facebook.

"Болезни мучили его на протяжении последних лет, держался до конца. Теперь он возвращается в ту землю, откуда ушел в большой мир - село Жердова, на Киевщине", - говорится в сообщении.

Александр Коваль сеял более 80 фильмов: "Путь к тоннелю", "Меланчина свадьба", "Открой себя", "Ой, горе, это же гости ко мне", "Приют", "Дом. Родная земля Незаконные дети Антона Веберна", "Завещание Иосифа Слепого", "Терновый венок", "Гряди по мне", "Неофиты", "А еще не седьмая печать", "Гамлет с хеппи-эндом", "Голос моей души" и другие.

Режиссер стал лауреатом многих премий, в том числе самой высокой в Украине - Национальной премии имени Тараса Шевченко и Государственной премии имени Александра Довженко.

Кроме того, Коваль был член-корреспондентом Национальной академии искусств и педагогом - возглавлял кафедру кинорежиссуры в Институте экранных искусств Национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

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