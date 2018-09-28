на небе убывающая Луна в Тельце. Идеальное время для мистики и колдовства. Это время шарлатанства и фантазий, смотрите в оба, чтобы не стать жертвой недоброжелателей. Отложите все сомнительные дела на более подходящее время. Не поддавайтесь на провокации.

Овен

Сегодня вам нужно сосредоточиться не на себе, а на родных и близких. Они нуждаются в вашей поддержке и внимании. Вечером обязательно порадуйте домочадцев домашней кухней и заботой. Спросите, не нужна ли кому-то ваша помощь.

Телец

Вашей карьере можно будет только позавидовать. Будьте осторожны с агрессивно настроенными людьми, которым ваш успех не нравится. Если ваше сердце все еще свободно, именно сегодня судьба приготовила вам неожиданную встречу с человеком, с которым могут сложиться крепкие отношения.

Близнецы

Сегодня у вас не будет настроения, из-за чего могут накалиться отношения с коллегами. Постарайтесь держать свое мнение при себе и не показывать своих чувств. Если удастся избежать конфликтов и ссор - вы настоящий счастливчик.

Рак

Ваш начальник попытается склонить вас к работе, несмотря на предстоящие выходные. Постарайтесь четко обозначить рабочие границы и не сомневайтесь с ответах. В нерабочее время лучше не отвечайте на телефонные звонки. Проведите вечер в кругу тех, кому доверяете.

Лев

Нужно постараться поскорее вернуть долги. Если вы у кого-то что-то брали, не обязательно деньги, нужно поскорее вернуть долг. Возможно, кто-то вам когда-то помог в каком-то деле, а теперь сам нуждается в поддержке.

Дева

Сегодня вам вовсе не захочется работать, хотя вы будете бодры и в прекрасном настроении. Как ни крути, работать придется, возможно, даже больше привычного. Используйте всю свою энергию и энтузиазм, чтобы решить давно запланированные дела и тогда выходные пройдут без затруднений.

Весы

Вам захочется поделиться с близкими чем-то очень сокровенным, но лучше пока оставьте свой секрет при себе. Постарайтесь не проболтаться о том, что еще может в корне измениться, иначе поставите себя в неудобное положение.

Скорпион

Ваш успех будет очень раздражать кого-то знакомого, возможно, вы пока не догадываетесь, кого именно. Постарайтесь держать все карты при себе и не поддаваться на манипуляции. Не доверяйте знакомым, которые внезапно начали проявлять к вам интерес.

Стрелец

Любимый человек может поставить вас перед выбором, задав вопрос, он или работа. Если все дойдет до такой крайности, то ответьте для начала честно себе самому. Не будьте одержимы деньгами, они не заменят вам тепла любимых глаз.

Козерог

Сегодня вам захочется тепла и уюта. Постарайтесь грустить без повода, есть много занятий, которые запросто скрасят ваше одиночество. Если вам тяжело на душе, поговорите об этом с другом или любимым человеком. Верьте обещаниям близких людей, они не предадут.

Водолей

Сегодня лучший совет дня для вас - по возможности уйдите с работы пораньше и посвятите "прогулянное" время себе. Удачный день для шопинга, однако будьте внимательны и не тратьте много денег, чтобы не вернуться домой с пустым кошельком.

Рыбы

Сегодняшний день не вполне годится для экспериментов и собеседований. Плывите по течению и позволяйте судьбе самой вас направлять в нужное русло. Возможно, случится что-то, что в итоге перевернет большую часть вашей жизни с ног на голову.

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