Полиция Нидерландов арестовала семь человек по подозрению в организации масштабного теракта, сообщает АР.

В прокуратуре заявили, что полицейские арестовали подозреваемых в городах Арнем (около 100 км южнее от Амстердама) и Верт (южная часть Нидерландов вблизи границ Германии и Бельгии).

По данным разведки, подозреваемые планировали совершить теракт с помощью смертников, вооруженных автоматическим оружием, а также взорвать автомобиль.

Лидером группы считают 34-летнего жителя Арнема иракского происхождения. В 2017 году его судили за попытку присоединиться к террористической группировке "Исламское государство". Возраст других подозреваемых - от 21 до 34 лет.

Отмечается, что задержанные пытались приобрести автоматы АК-47, пистолеты, гранаты и составляющие для бомб. Кроме того, они искали возможности, чтобы научиться пользоваться этим оружием.

Напомним, что в Иране на военном параде расстреляли десятки людей.