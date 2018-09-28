В Нидерландах предотвратили масштабный теракт [ Редактировать ]
Полиция Нидерландов арестовала семь человек по подозрению в организации масштабного теракта, сообщает АР.
В прокуратуре заявили, что полицейские арестовали подозреваемых в городах Арнем (около 100 км южнее от Амстердама) и Верт (южная часть Нидерландов вблизи границ Германии и Бельгии).
По данным разведки, подозреваемые планировали совершить теракт с помощью смертников, вооруженных автоматическим оружием, а также взорвать автомобиль.
Лидером группы считают 34-летнего жителя Арнема иракского происхождения. В 2017 году его судили за попытку присоединиться к террористической группировке "Исламское государство". Возраст других подозреваемых - от 21 до 34 лет.
Отмечается, что задержанные пытались приобрести автоматы АК-47, пистолеты, гранаты и составляющие для бомб. Кроме того, они искали возможности, чтобы научиться пользоваться этим оружием.
Напомним, что в Иране на военном параде расстреляли десятки людей.
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