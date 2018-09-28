28 сентября: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
28 сентября - 271-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 94 дня.
Сегодня нет международных и государственных праздников. При этом, мы расскажем, кого сегодня стоит поздравить с Днем ангела.
Именины 28 сентября
Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, максим, Мария, Никита, Николай, Порфирий, Петр, Семен, Степа, Федот, Яков.
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