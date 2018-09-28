28 сентября - 271-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 94 дня.

Сегодня нет международных и государственных праздников. При этом, мы расскажем, кого сегодня стоит поздравить с Днем ангела.

Именины 28 сентября

Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, максим, Мария, Никита, Николай, Порфирий, Петр, Семен, Степа, Федот, Яков.

Читайте также гороскоп на сегодня.