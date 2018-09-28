Ураган "Роса", который направляется к тихоокеанскому побережью Мексики, усилился до третьей категории, сообщает Национальная метеорологическая служба.

По данным службы, скорость ветра внутри стихии достигает 205 км/ч с порывами до 250 км/ч. Ураган движется со скоростью 19 км/ч.

Как ожидается, он достигнет земли 1 октября, однако к тому моменту ослабеет до уровня тропического шторма.

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