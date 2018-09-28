У берегов Мексики бушует мощный ураган [ Редактировать ]
Ураган "Роса", который направляется к тихоокеанскому побережью Мексики, усилился до третьей категории, сообщает Национальная метеорологическая служба.
⚠️⚠️⚠️— gob.mx (@gobmx) 27 сентября 2018 г.
Es muy importante seguir la información oficial que emite: @conagua_clima @conagua_mx sobre los efectos y trayectoria del #Huracán #Rosa 🌀🌀🌀#Rosa se intensificó a #Huracán categoría 3 en la escala #SaffirSimpson 🌧️🌬️💨 https://t.co/OgsC2uSOEU pic.twitter.com/3EmuVbzdC0
По данным службы, скорость ветра внутри стихии достигает 205 км/ч с порывами до 250 км/ч. Ураган движется со скоростью 19 км/ч.
Как ожидается, он достигнет земли 1 октября, однако к тому моменту ослабеет до уровня тропического шторма.
Ранее мы сообщали о том, что на Чехию обрушился мощный ураган.
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