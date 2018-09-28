Солідне поповнення у зоопарку Сан-Дієго в США. Там народилося слоненя завважки майже 130 кілограмів - воно найбільше з усіх, які побачили світ у звіринці. Новонароджена - дівчинка, їй ще не втигли вигадати ім'я.

Поки що матір з дитинчам помістили в окремий вольєр. Обоє почуваються добре. За кілька днів їх переведуть на загальний майданчик, щоб маля почало знайомитися з іншими родичами.

Тепер у звіринці мешкає 14 слонів - четверо дорослих та 10 молодших.