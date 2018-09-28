Рідкісних чорних лелек відстрілюють браконьєри на Хмельниччині. У червонокнижних птахів зараз сезон перельоту, тож вони - легка здобич для так званих "чорних" мисливців. Хто рятує пернатих та чи розслідує цю справу поліція - Магда Кривовяз розкаже.

"Зараз у цих птахів сезон перельоту. Вони улітають у теплі края".

Однак ці лелеки вже ніколи не зможуть літати. Підстрелених птахів передали до цього реабілітаційного центру жителі Хмельниччини. Життя їм врятувати вдалося, але не крила.

"Це браконьери, які стріляють не зрозуміло для чого. Протягом тижня більше 10 дзвінків, але було таке, що люди телефонують "Вже не їдьте, бо вже повмирали", - розповідає Олена Пальохіна, працівник реабілітаційного центру для диких тварин.

Одного з цих пернатих знайшло подружжя Збаражів. Їхня хата крайня у селі. Далі - ставок і ліс. Кажуть, під час сезону полювання у них кожні вихідні, як на фронті. Тиждень тому вони помітили пораненого птаха.

"Стоїть птах, такого птаха я ще не бачила, тому що він чорний, як лелека, але чорний. Песик підбіг до нього, почав гавкати, а він не взлітає і бачу крило у нього по землі. І дійсно у нього крило на згибі ліктьова кісточка торчить і кров покапує", - говорить Людмила Збараж, рятівниця лелеки.

Чорних лелек в Україні всього 400 пар. Однак уже другий рік поспіль місцевим ветеринарам усе частіше доводиться рятувати цих червонокнижних птахів.

"Ми практично щотижня, є відкритий мисливський сезон, немає, ми практично щодня сталкиваемся з тим що нам волонтери чи просто хмельнитчани привозять лелек, та й інших рідкісних птахів з вогнепальними пораненнями. Браконьєр буде стріляти тварину, з якої можно щось взяти - м'ясо, або хутро. А що з чорної лелеки - у їжу не застосовують. Це просто хуліганство якесь", - говорить Кирило Чумаков, головний лікар Хмельницької Державної лікарні ветеринарної допомоги

Дивує те, що місцеві мешканці, які знаходили підстрелених лелек, до правоохоронців не зверталися. Принаймні так нам кажуть у поліції. І додають: дізналися про незаконне полювання від журналістів.

"Уже відкрито кримінальне провадження на підставі ч.1 ст.248. Покарання у вигляді штрафу або як максимум обмеження волі на строк до 3 років. Наразі правоохоронці займаються тим, що встановлюють усі події і розшукують осіб, які могли вчинити цей злочин", - говорить Інна Глега, керівник сектору комунікації ГУНП у Хмельницькій області.

Тепер уже, через журналістів, поліцейські просять одразу повідомляти про такі випадки. І ділитися інформацією, яка може допомогти слідству.