Тайфун "Трами": в Японии отменили сотни авиарейсов [ Редактировать ]
Почти 200 авиарейсов отменены в Японии из-за приближения "Трами", тайфуну присвоили номер 24. Об этом сообщает NHK.
В настоящее время центр тайфуна, который японские метеорологи называют "очень сильным", находится в 400 км от острова Мияко на юге префектуры Окинава. Скорость ветра в центре стихии достигает 45 м/с.
Предполагается, что он обрушится на запад Японии 30 сентября.
Также прогнозируются сильные дожди и шторм, ожидаются осадки в 80 мм.
Напомним, ранее на Японию обрушился ветер со скоростью 285 километров в час.
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