Почти 200 авиарейсов отменены в Японии из-за приближения "Трами", тайфуну присвоили номер 24. Об этом сообщает NHK.

В настоящее время центр тайфуна, который японские метеорологи называют "очень сильным", находится в 400 км от острова Мияко на юге префектуры Окинава. Скорость ветра в центре стихии достигает 45 м/с.

Предполагается, что он обрушится на запад Японии 30 сентября.

Также прогнозируются сильные дожди и шторм, ожидаются осадки в 80 мм.

Напомним, ранее на Японию обрушился ветер со скоростью 285 километров в час.