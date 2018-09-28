Ситуация на Донбассе: боевики понесли серьезные потери [ Редактировать ]
В зоне проведения ООС на Донбассе боевики 22 раза открывали огонь по украинским позициям и получили жесткий ответ от ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"Оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностям, не применялось", – говорится в сообщении.
В частности, боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Троицкое, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
"Кроме того, из вооружения боевых машин пехоты враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотроицкое и Широкино, а у Новотошковского применил зенитную установку ЗУ-23-2", – отметили в пресс-центре.
В результате боевых действий никто из украинских военных не погиб и не пострадал. По данным разведки, 4 боевиков российско-оккупационных войск прошедшие сутки уничтожено и еще 8 получили ранения.
Напомним, ранее Порошенко призвал к вводу миротворцев на Донбасс.
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