В зоне проведения ООС на Донбассе боевики 22 раза открывали огонь по украинским позициям и получили жесткий ответ от ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностям, не применялось", – говорится в сообщении.

В частности, боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Троицкое, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"Кроме того, из вооружения боевых машин пехоты враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотроицкое и Широкино, а у Новотошковского применил зенитную установку ЗУ-23-2", – отметили в пресс-центре.

В результате боевых действий никто из украинских военных не погиб и не пострадал. По данным разведки, 4 боевиков российско-оккупационных войск прошедшие сутки уничтожено и еще 8 получили ранения.

Напомним, ранее Порошенко призвал к вводу миротворцев на Донбасс.