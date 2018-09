В аэропорту города Гринвиль штата Южная Каролина при заходе на посадку пассажирский самолет развалился на части. Об этом сообщает Fox Carolina.

Отмечается, что во время посадки Dassault Falcon 50 выехал за пределы полосы и практически развалился пополам.

Pilot, co-pilot die and a couple in critical condition after a Falcon 50 (N114TD) is substantially damaged in a runway excursion accident at Greenville Downtown Airport, South Carolina. https://t.co/CLRx8PUe2r pic.twitter.com/30lwJbkh0N