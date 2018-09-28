В США при посадке самолет развалился на части (видео) [ Редактировать ]
В аэропорту города Гринвиль штата Южная Каролина при заходе на посадку пассажирский самолет развалился на части. Об этом сообщает Fox Carolina.
Отмечается, что во время посадки Dassault Falcon 50 выехал за пределы полосы и практически развалился пополам.
Pilot, co-pilot die and a couple in critical condition after a Falcon 50 (N114TD) is substantially damaged in a runway excursion accident at Greenville Downtown Airport, South Carolina. https://t.co/CLRx8PUe2r pic.twitter.com/30lwJbkh0N— Breaking Aviation News (@breakingavnews) 27 сентября 2018 г.
В аварии погибли два пилота. Два пассажира самолета находятся в больнице в критическом состоянии.
Ранее мы рассказывали, как самолет с пассажирами приземлился и вспыхнул.
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