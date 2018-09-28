Провести повну ревізію усіх мінометів "Молот" і забезпечити їхнє гарантійне обслуговування доручив генпрокурор Юрій Луценко. На засіданні комітету з питань нацбезпеки і оборони він звітував про розслідування останніх фактів вибухів "Молота".

Доручення стосується Міноборони і приватного товариства "Маяк", яке має обслуговувати і ремонтувати цей вид озброєння.

Як з'ясувалося - у мінометів відмовляє запобіжник подвійного зарядження. Саме це призвело до вибуху на Рівненському полігоні, коли загинули троє бійців. А також стало причиною останнього інциденту на Луганщині, там поранень зазнали двоє армійців.