Генпрокурор доручив Міноборони провести перевірку усіх мінометів "Молот" [ Редактировать ]
Провести повну ревізію усіх мінометів "Молот" і забезпечити їхнє гарантійне обслуговування доручив генпрокурор Юрій Луценко. На засіданні комітету з питань нацбезпеки і оборони він звітував про розслідування останніх фактів вибухів "Молота".
Доручення стосується Міноборони і приватного товариства "Маяк", яке має обслуговувати і ремонтувати цей вид озброєння.
Як з'ясувалося - у мінометів відмовляє запобіжник подвійного зарядження. Саме це призвело до вибуху на Рівненському полігоні, коли загинули троє бійців. А також стало причиною останнього інциденту на Луганщині, там поранень зазнали двоє армійців.
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Луценко наполягає провести повну ревізію усіх мінометів "Молот"
Провести повну ревізію усіх мінометів "Молот" і забезпечити їх гарантійне обслуговування. Таке завдання поставив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні комітету з питань нацбезпеки і оборони, де звітував про розслідування останніх фактів вибухів міномета "Молот"
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