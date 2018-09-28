В районе Авдеевки боевики бьют из крупнокалиберных ружей

На передовой трое раненых. Боевики сегодня шесть раз открывали огонь по позициям наших военных - в основном, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Стреляли по всей линии фронта. В то же время, в районе Авдеевки сейчас относительное затишье