На Донбасі бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ [ Редактировать ]
Попередня доба на сході минула без втрат серед наших захисників. Бойовики 22 рази обстріляли позиції українського війська.
Прицільно били з гранатометів і кулеметів біля Кримського і Золотого.
З БМП ворог накривав вогнем околиці Новотроїцького та Широкиного, а біля Новотошківського гатив із зенітної установки.
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