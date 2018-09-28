СБУ та прокуратура розкрили шахрайську схему з ремонту автодоріг [ Редактировать ]
СБУ та прокуратура розкрили шахрайську схему, яка діяла у кількох регіонах країни.
Обласні служби автодоріг замовляли ремонтні роботи, на які не були виділені відповідні бюджетні кошти. Потім підписували акт виконання, через що виникала заборгованість перед фірмою-виконавцем. А та, своєю чергою, через суд стягувала з держави не лише борг, а й інфляійні втрати.
Державі завдано збитків на 224 мільйони гривень. Наразі прокуратура проводить перевірку у 15-ти областях. І вже є перший затриманий - заступник керівника київської обласної служби автодоріг.
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