І вже є перший затриманий

СБУ та прокуратура розкрили шахрайську схему, яка діяла у кількох регіонах країни.

Обласні служби автодоріг замовляли ремонтні роботи, на які не були виділені відповідні бюджетні кошти. Потім підписували акт виконання, через що виникала заборгованість перед фірмою-виконавцем. А та, своєю чергою, через суд стягувала з держави не лише борг, а й інфляійні втрати.

Державі завдано збитків на 224 мільйони гривень. Наразі прокуратура проводить перевірку у 15-ти областях. І вже є перший затриманий - заступник керівника київської обласної служби автодоріг.