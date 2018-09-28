У Прикарпатті сільська рада забрала у національного парку майже 900 гектарів лісу. На якій підставі і чи є шанс повернути природно-заповідний фонд, з'ясовували наші кореспонденти.

"Це є територія Шеширського природоохоронного науково-дослідного відділення, ця частинка і ось ця. Ця територіяє є косівського науково-природного охоронного дослідного відділення".

Усі ці землі понад тридцять дві тисячі гектарів - територія Національного парку "Гуцульщина". Створили його шістнадцять років тому. До складу тоді увійшла і частина території ПІстинської сільради. Сьогодні ділянку намагаються відібрати - заявляє керівництво парку. Рейдери захопили вже майже 900 гектарів.

"Вони хочуть назад їх повернути в кутський лісгосп. Представники кутського лісгоспу почали в односторонньому порядку стісувати наші клема і ставити свої робити свої відводи", - говорить Іван Копчук, головний спеціаліст з природничих наук Національного природного парку "Гуцульщина".

Спочатку депутати Пістинської сільради розширили межі села, включивши лісові масиви. Далі, ні з ким не погоджуючи, передали їх під охорону Кутського лісгоспу.

"Це грозить що відповідно насадження стиглі насадження і Кутський лісгос хоче проводити рубки головного користування і проводити інші рубки. Пустять під рубки їх вирубують і все", - каже Іван Копчук, головний спеціаліст з природничих наук Національного природного парку "Гуцульщина".

Але селяни стверджують зворотне. Мовляв - хочуть врятувати ліс від нещадних вирубок, які затіяли представники парку.

"Що твориться - дивіться просто жах. Вони відводять рубку сироростучої, старовікові дерева. Здорове дерево, яке відведено і вже чекає бензопили і працівника парку".

"Громада не хоче дати винищити ліс. Дивіться 48 гектарів повністю знищені, там росте ліщина, верба. Там нема смерек і ялиці", - говорить Тарас Бейсюк, сільський голова Пістиня.

Відкидають сільські чиновники і звинувачення у рейдерському захопленні лісів. Запевняють - просто повернули те, що і так їм належало.

"Рішення пістинської сілької ради є законним. У 2002 році звернулися до сільскої ради, щоб виділити землю під національний парк. Сілька рада не погодила ніякі землі, сілька рада не погоджувала", - говорить Тарас Бейсюк, сільський голова Пістиня.

Проте, прокуратура подала до суду позов про визнання рішення Пістинської сільради незаконним. А в поліції відкрили кримінальне провадження.

У Міністерстві екології, якому підпорядковується національний парк, дії сільських чиновників назвали безпрецедентним посяганням на територію заповідного фонду України. І відзначили - розпоряджатися нею може лише Кабмін, а не місцеві органи влади.