У Прикарпатті сільська рада забрала у національного парку 900 гектарів лісу [ Редактировать ]
У Прикарпатті сільська рада забрала у національного парку майже 900 гектарів лісу. На якій підставі і чи є шанс повернути природно-заповідний фонд, з'ясовували наші кореспонденти.
"Це є територія Шеширського природоохоронного науково-дослідного відділення, ця частинка і ось ця. Ця територіяє є косівського науково-природного охоронного дослідного відділення".
Усі ці землі понад тридцять дві тисячі гектарів - територія Національного парку "Гуцульщина". Створили його шістнадцять років тому. До складу тоді увійшла і частина території ПІстинської сільради. Сьогодні ділянку намагаються відібрати - заявляє керівництво парку. Рейдери захопили вже майже 900 гектарів.
"Вони хочуть назад їх повернути в кутський лісгосп. Представники кутського лісгоспу почали в односторонньому порядку стісувати наші клема і ставити свої робити свої відводи", - говорить Іван Копчук, головний спеціаліст з природничих наук Національного природного парку "Гуцульщина".
Спочатку депутати Пістинської сільради розширили межі села, включивши лісові масиви. Далі, ні з ким не погоджуючи, передали їх під охорону Кутського лісгоспу.
"Це грозить що відповідно насадження стиглі насадження і Кутський лісгос хоче проводити рубки головного користування і проводити інші рубки. Пустять під рубки їх вирубують і все", - каже Іван Копчук, головний спеціаліст з природничих наук Національного природного парку "Гуцульщина".
Але селяни стверджують зворотне. Мовляв - хочуть врятувати ліс від нещадних вирубок, які затіяли представники парку.
"Що твориться - дивіться просто жах. Вони відводять рубку сироростучої, старовікові дерева. Здорове дерево, яке відведено і вже чекає бензопили і працівника парку".
"Громада не хоче дати винищити ліс. Дивіться 48 гектарів повністю знищені, там росте ліщина, верба. Там нема смерек і ялиці", - говорить Тарас Бейсюк, сільський голова Пістиня.
Відкидають сільські чиновники і звинувачення у рейдерському захопленні лісів. Запевняють - просто повернули те, що і так їм належало.
"Рішення пістинської сілької ради є законним. У 2002 році звернулися до сільскої ради, щоб виділити землю під національний парк. Сілька рада не погодила ніякі землі, сілька рада не погоджувала", - говорить Тарас Бейсюк, сільський голова Пістиня.
Проте, прокуратура подала до суду позов про визнання рішення Пістинської сільради незаконним. А в поліції відкрили кримінальне провадження.
У Міністерстві екології, якому підпорядковується національний парк, дії сільських чиновників назвали безпрецедентним посяганням на територію заповідного фонду України. І відзначили - розпоряджатися нею може лише Кабмін, а не місцеві органи влади.
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