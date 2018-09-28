Чоловік, ім'я якого не розголошують, також був співробітником ГРУ

Британські спецслужби ідентифікували третього підозрюваного в отруєнні колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Чоловік, ім'я якого не розголошують, також був співробітником ГРУ й приїжджав до Солсбері, аби зробити розвідку на місцевості - ще до прибуття Петрова і Боширова.

Припускають, що він допоміг спланувати напад перед тим, як нервово-паралітичну сполуку "Новічок" ввезли на територію Британії.