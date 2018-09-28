У майстрів є ще два тижні, щоб завершити роботу

У столиці триває міжнародний скульптурний симпозіум. Шестеро відомих майстрів із різних країн зібралися разом. Уже понад два тижні митці просто неба, на очах у глядачів створюють скульптури з мармуру та граніту. Катерина Сривкова усе бачила.

Робочий процес у самому розпалі. Земля та дерева повністю запорошені. Скульптори працюють у спецодязі та респіраторах.

"Тут дуже багато пилу - як ви бачите з мого обличчя. Цей порох краще не вдихати, тож ми обов'язково носимо захисні маски, щоб зберегти здоров'я", - говорить Джо Клей, німецький скульптор.

Щоб перетворити брили мармуру та граніту на витвори мистецтва, майстри використовують спеціальні інструменти.

"Первое - это кувалдочка должна быть. Поменьше, полегче. Должна быть потяжелее. Потом электроинструмент. Есть разные виды таких вот инструментов, например. Троянка, скарпель. Это идет в дело уже, когда более тщательная работа", - розповідає Володимир Кочмар, український скульптор

Наразі митці рівно на половині творчого процесу. З ідеями вже визначилися, проте якою буде готова скульптура - досі загадка.

"Я роблю щось на кшталт зірки. Багато сильних, енергійних променів хочуть ніби вирватися з каміння. І я вже їх наполовину вивільнив. Хочу залишити її на постаменті. Щоб скульптура ніби виростала з каменю", - каже Джо Клей, німецький скульптор.

"Я расколол блок на две части и решил сделать два торса. Это мужское и женское начало. Мужчина и женщина, такой диалог", - говорить Володимир Кочмар, український скульптор.

Де саме виставлятимуть майбутні шедеври - теж поки що невідомо. Проте скульптури залишаться в Україні.

"Наші роботи всі як діти. Ми їх довго виношуєм, потім витворюєм. Хотілось би, щоб воно було в якомусь найбільш людному видному місці десь біля сучасної архітектури. Ну в ніякому випадку не в схронах, не в підвалах", - говорить Василь Татарський, український скульптор.

Побачити робочий процес та поспілкуватися з митцями щодня може кожен охочий.

"Це перший раз в житті, коли я бачу скульпторів у роботі, при чому прямо на вулиці. Цікаво дуже на це дивитися. І мені, звичайно, дуже цікаво, що вийде в результаті", - розповідає Ірина, киянка.

У майстрів є ще два тижні, щоб завершити роботу. Готові скульптури представлять 12-го жовтня.