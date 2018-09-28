Шістьох осіб затримала поліція Санкт-Петербурга напередодні під час одиночних протестів на підтримку Олега Сенцова.

Люди виходили на пікет по черзі - усього їх було 12. Так само, як і Сенцов - вимагали звільнити всіх українських політв'язнів.

Затримували протестувальників, зокрема, за те, що ті начебто мали при собі газовий балончик, або відмовлялися показати поліції свій паспорт.