17-річна Оля потребує дороговартістної операції [ Редактировать ]
Нашої з вами допомоги потребує 17-ти річна Оля Дуленко із Сумської області. 2014-го лікарі встановили їй діагноз - гостра мієлоїдна лейкемія. Тоді дівчина майже здолала хворобу і вже будувала плани на майбутнє, але недуга повернулася. Олі терміново потрібна пересадка кісткового мозку. Однак необхідних коштів родина не має.
"І ось ми знову тут, знову лікуємося, і нам потрібна ваша допомога".
Це відео, у палаті відділення інтенсивної хіміотерапії столичного ОХМАТДИТу, знімала Оліна мама. Окрім неї та лікарів до дівчини нікого не пускають - надто слабка.
"На етапах лікування вона зараз ще не досягла комплексної ремісії по основному захворюванню. Отримує поліохіміотерапію у відділенні", - говорить Світлана Гранацька, лікар-гематолог відділення інтенсивної хіміотерапії.
Надія пригадує: коли чотири роки тому донька раптово захворіла - ніхто і подумати не міг, що лікарі встановлять діагноз - рак крові.
"Ходила в школу, потім зблідла, слабість. Прийде додому - постоянно спать хочеться. Лягає, спить. Думаємо, хто його знає. Може, це звичайна простуда. Но воно так бистро прогресувало, що буквально за тиждень дитина вже ледь підіймалася на другий етаж у школі", - розповідає Надія Дуленко, мати Олі.
Тоді з Сумської лікарні Олю перевели до столиці. Блоки хіміотерапії, курси опромінення, потім майже рік - на сухій підтримуючій хімії і, здавалося б, недуга вже позаду.
"Цього літа ми скуповувалися дитині на навчання так як вона поступила в сумське вище училище будівництва і дизайну. Хотілося їй туди, стремилася вона туди", - говорить Надія Дуленко, мати Олі.
Оля знову в ОХМАТДИТі, але цього разу курсами хіміотерапії не обійтися.
"Після досягнення по варіанту рецидиву, взагалі по хворобі після досягнення комплексної ремісії їй потрібна бути проведена трансплантація кісткового мозку", - говорить Світлана Гранацька, лікар-гематолог відділення інтенсивної хіміотерапії.
Трансплантацію беруться провести польські лікарі, але рахунок з клініки перевищує 100 тисяч євро.
"Дуже мало зібрано, дуже важко йде збір коштів, того що дуже велика сума. Потрібно зібрати за два-три місяці - це максимум", - каже Олександр Дуленко, батько Олі.
Оля з нетерпінням чекає на операцію і потроху вчить польську у своїй палаті. Адже зараз в неї лише одна мрія.
"Жити звичайним буденним життям, забути цю лікарню, капельниці, уколи, процедури. Але щоб мені здійснити цю мрію - мені потрібна ваша допомога", - говорить Оля Дуленко, пацієнтка ОХМАТДИТу.
Родина вірить - завдяки усім небайдужим цього разу хвороба відступить назавжди.
Допомогти Олі може кожен із нас. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо". Не будьте байдужими.
Реквізити для допомоги
Карта ПриватБанку:
5168 7573 7065 5948
Для євро
4149 4996 4432 4459
Для долара
4149 4996 4432 8245
Олександр Дуленко
батько Олі
Телефон батька:
+38 096 293 57 65
Телефон мами:
+38 066 191 71 29
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