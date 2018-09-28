Зима 2018: когда в Украине появятся вакцины от гриппа [ Редактировать ]
Первая часть вакцин уже находится на лабораторном контроле, а вторую - отправят на контроль в ближайшее время.
Об этом рассказала отстраненная от исполнения обязанностей главы Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Наталья Гудзь.
Она отметила, что французская вакцина Vaxigrip Tetra уже ушла на лабораторный контроль, а южнокорейская GC Flu уйдет в ближайшее время.
По ее словам, в 2017 году проблемы с поставками французской вакцины были спровоцированы самим производителем Sanofi Pasteur.
"Почему-то в Украину поступила партия вакцин, которая была "перепакована для Украины". Нас насторожила эта непонятная формулировка из сертификата, который пришел вместе с партией вакцины. В дальнейшем сама компания, чтобы избежать новых ошибок, внесла множество изменений в свои регистрационные досье в Украине", - отметила она.
Напомним, в Украине, по данным министерства, в прошлом эпидсезоне погибли семь человек от гриппа, ни один из этих пациентов не был от него привит.
Сезон заболеваний гриппом начнется с октября 2018 года и продлится до мая 2019 года.
Ранее в Минздраве рассказали, что в Украине во время нового эпидемического сезона будут циркулировать три штамма вируса гриппа - "Мичиган", "Сингапур" и "Колорадо".
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