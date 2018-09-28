Трагедия в Днепре: парень после двух попыток суицида выбросился из окна [ Редактировать ]
В Днепре 27 сентября, около 20:50, на проспекте Поля, 27д, выбросился с балкона жилого дома 25-летний парень. От полученных травм он погиб на месте, передает "Информатор".
Отмечено, что мужчина выпрыгнул с третьего этажа многоэтажки. Как рассказали патрульные, в этот же день он уже предпринимал попытки суицида - резал вены и пытался утопиться.
Сообщается, что тело парня под окнами обнаружили прохожие. В квартире на момент происшествия никого не было. Парень арендовал жилье один.
Напомним, в Одессе мужчина убил свою 73-летнюю бабушку, после чего совершил самоубийство.
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