В Тернополе полиция задержала 41-летнего Михаила Феськива, который подозревается в убийстве трех человек. Подозреваемый находился четыре месяца в розыске. По словам правоохранителей, Феськив вышел из колонии в ноябре прошлого года, пишут "Факты".

Подозреваемый отбывал 15-летнее заключение за совершенное убийство. До апреля находился на заработках, а когда вернулся, стал вести бродячий образ жизни и пьянствовать.

"13 июня местная жительница случайно обнаружила в заброшенном здании труп, завернутый в полиэтиленовые пакеты и покрывало, а через несколько дней недалеко от этого места в куче мусора было найдено еще одно тело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что накануне Феськив вместе со своим знакомым Андреем Радковским в квартире распивал алкоголь в компании двух знакомых. С одним из них возник конфликт, во время которого они забили "оппонента" на смерть, а труп закопали в куче мусора. После этого пошли выпивать в другой притон, где у них снова возник конфликт с соседом по столу, опять возникла драка, закончившаяся очередным убийством. Тело замотали в простыню и покрывало, обвязали бечевкой и бросили в подвал заброшенного дома", - рассказали в полиции Тернополя.

Мужчине грозит пожизненное заключение. Ведется следствие, проводятся различные экспертизы.

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