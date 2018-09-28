Жительница Лондона решила продать свою девственность за 1,4 миллиона долларов. Девушка по имени Эми разместила объявление на сайте по предоставлению эскорт-услуг. Она хочет найти первого мужчину, заработать крупную сумму денег и стать финансово-независимой, пишет "Корреспондент".

19-летняя британка опубликовала небольшой видеоролик, а также некоторую персональную информацию. В том числе, названия любимых блюд и цветы, которые она предпочитает. Полученные деньги девушка планирует потратить на помощь семье, а также на образование.

"Я вижу в этом реальный шанс изменить мою жизнь к лучшему, помочь моей семье и дать ей что-то взамен. Я бы также хотела путешествовать по миру и оплачивать самостоятельно обучение. Я понимаю, что имею прекрасный шанс добиться этого, продав свою девственность", - отметила Эми.

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