Девушка решила продать девственность за $1,4 миллиона [ Редактировать ]
Жительница Лондона решила продать свою девственность за 1,4 миллиона долларов. Девушка по имени Эми разместила объявление на сайте по предоставлению эскорт-услуг. Она хочет найти первого мужчину, заработать крупную сумму денег и стать финансово-независимой, пишет "Корреспондент".
19-летняя британка опубликовала небольшой видеоролик, а также некоторую персональную информацию. В том числе, названия любимых блюд и цветы, которые она предпочитает. Полученные деньги девушка планирует потратить на помощь семье, а также на образование.
"Я вижу в этом реальный шанс изменить мою жизнь к лучшему, помочь моей семье и дать ей что-то взамен. Я бы также хотела путешествовать по миру и оплачивать самостоятельно обучение. Я понимаю, что имею прекрасный шанс добиться этого, продав свою девственность", - отметила Эми.
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