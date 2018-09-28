Компания Бахматюка продолжает посевную, несмотря на сложные погодные условия [ Редактировать ]
Агрохолдинг Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка заявляет, что они справляются с посевной кампанией, не смотря на неблагоприятные погодные условия в Украине. Все производственные кластеры холдинга, находящихся в зонах Полесья, лесостепи и степи, продолжают посев озимых, пишет "УНИАН".
Посевная кампания в этом году усложнилась, в частности, в южных областях и в зоне лесостепи Украины, сообщил директор по агропроизводству группы компаний "Укрлендфарминг" Виктор Спасский.
"Проблемными вопросами сегодня являются сложная обработка почвы под посев озимой пшеницы через засушливые условия, сложившиеся, в частности, в южных областях и в зоне лесостепи Украины. Прогнозируем возможен посев на небольших объемах площадей в допустимые сроки, где за счет правильной технологии получим плановую урожайность культуры", - сказал он.
Так, по его словам, в этом году посевная кампания сместилась на 5-7 дней с целью сделать посев в оптимальные сроки. При этом в ходе посева основное внимание уделяется наличию влаги в пахотном слое почвы непосредственно в зоне посевного ложе, где находятся семена.
"Подбираем лучшие предшественники, которые рано освободились после сбора урожая. В южных регионах, где имеется значительный дефицит влажности, глубина заложения проводится нами дифференциально", - рассказал Спасский о специфике посевной в этом году.
При этом, добавил Спасский, "Укрлендфарминг" уже засеял озимыми зерновыми почти половину (41%) запланированных площадей во всех производственных кластерах холдинга. Пропустить через 9 По его словам, для увеличения эффективности посева озимых, операции проводятся широкозахватными высокопроизводительными комплексами и сеялками с одновременным внесением минеральных удобрений в рядки.
"Техника оборудована системой GPS-навигации и параллельного вождения. Для посева озимой пшеницы подобраны лучшие сорта ведущих отечественных и зарубежных компаний", - подчеркнул он.
Кроме того, Спасский отметил, что в этом году "Укрлэндфарминг" увеличил площадь под озимым рапсом и засеял этой культурой более 47 тыс. га. По его словам, преимуществами рапса является как его высокомаржинальный и ранний сбор с возможностью параллельной подготовки почвы под посев, так и то, что рапс является одним из лучших предшественников практически для всех сельскохозяйственных культур.
"Сейчас посевы рапса находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Они продолжают обрабатываться морфорегуляторами для лучшей перезимовки с максимальным накоплением сахаров", - отметил он.
При этом наибольший массив рапса, более 52%, по словам Спасского, расположенный в южных кластерах, охватывающих Херсонскую, Николаевскую и Днепропетровскую области. Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) является крупнейшим украинским агропромышленным холдингом, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия агрохолдинга являются одними из крупнейших плательщиков налогов в Украине.
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