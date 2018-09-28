Отопительный сезон: какие документы нужны для оформления субсидии [ Редактировать ]
В стандартных случаях для оформления субсидии украинцам нужно подавать только заявление и декларацию о доходах. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
"В стандартных случаях для оформления субсидии нужны только заявление и декларация о доходах", - сказал Рева.
При этом справки понадобятся, если граждане хотят оформить субсидию не на всех зарегистрированных, а только фактически проживающих в квартире лиц. Тогда к делу прилагаются документы с места работы в другом городе, об обучении в другом городе, о пребывании на лечении, о постоянном месте жительства из ЖЭКа, сельского или поселкового совета.
Субсидию назначают на год - с мая до мая следующего года. Размер субсидии рассчитывается отдельно - на летний период, и отдельно - на зимний исключительно на основе доходов зарегистрированных и фактически проживающих в квартире лиц.
Если помощь уже назначен на новый год (2018-2019 гг), в октябре их размер на отопительный сезон рассчитают автоматически, без повторного обращения. Напомним, правительство одобрило постановление "О создании межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по монетизации жилищных субсидий".
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