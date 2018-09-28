Ани Лорак разводится с неверным мужем [ Редактировать ]
Муж Ани Лорак и отец ее дочери Мурат Налчаджиоглу публично намекнул на развод в день рождения певицы.
Турецкого бизнесмена с лета 2018 года подозревают в изменах жене, и, хотя супруги не комментировали слухи, поклонники и приближенные семьи понимали, что семейная идиллия нарушена. В коротком поздравлении Ани Лорак в Іnstagram мужчина написал, что у него есть только она одна, и так будет даже после их расставания.
"Дива Каролин, с днем рождения, моя бесконечная любовь! Желаю тебе всего наилучшего, здоровья, счастья, успеха, гармонии в жизни и душе. Бусть Бог хранит тебя! С днем рождения! Будем вместе или нет, но ты одна-единственная",- написал он.
Некоторые пользователи Сети предположили, что муж Ани Лорак таким образом признается ей в любви и хочет вернуть ее расположение к себе, все еще надеясь, что звезда сможет простить его неверность.
Тем временем сама 40-летняя дива поздравила со своим днем рождения родителей и поблагодарила их за то, что они подарили ей жизнь.
Ранее Ани Лорак "расколола" поклонников на два лагеря новым фото.
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