В США в лесу Брашер местный житель устроил концерт для енотов. Американец играл на флейте возле дороги, как вдруг, более 20 животных вышли из леса и собрались вокруг него, чтобы послушать, пишет Daily Mail.

По данным СМИ, мужчина живет рядом с лесом и часто ходит туда играть для птиц и зверей. Не исключено, что видео постановочное. Мужчина мог схитрить, так как судя по звукам жевания он мог заманить их едой.

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