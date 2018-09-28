Мужчина устроил концерт для енотов (видео) [ Редактировать ]
В США в лесу Брашер местный житель устроил концерт для енотов. Американец играл на флейте возле дороги, как вдруг, более 20 животных вышли из леса и собрались вокруг него, чтобы послушать, пишет Daily Mail.
По данным СМИ, мужчина живет рядом с лесом и часто ходит туда играть для птиц и зверей. Не исключено, что видео постановочное. Мужчина мог схитрить, так как судя по звукам жевания он мог заманить их едой.
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