У зоопарку США народилося слоненя [ Редактировать ]
Солідне поповнення у зоопарку Сан-Дієго в США. Там народилося слоненя завважки майже 130 кілограмів - воно найбільше з усіх, які побачили світ у звіринці.
Новонароджена - дівчинка, їй ще не встигли вигадати ім'я. Поки що матір з дитинчам помістили в окремий вольєр. Обоє почуваються добре. За кілька днів їх переведуть на загальний майданчик, щоб маля почало знайомитися з іншими родичами.
Тепер у звіринці мешкає 14 слонів - четверо дорослих та 10 молодших.
по теме
У зоопарку Сан-Дієго народилося слоненя
Солідне поповнення у зоопарку Сан-Дієго в США. Там народилося слоненя завважки майже 130 кілограмів - воно найбільше з усіх, які побачили світ у звіринці. Новонароджена - дівчинка, їй ще не втигли вигадати ім'я
Американські студенти влаштували вечірку з козами
Однією із найпопулярніших розваг була гра, у якій кози мали стрибати на спини людей
Біля Нью-Йорку збудують живий риф
Будувати "живий риф" із устриць взялися американські волонтери. Їхня мета до 2030 року очистити від бруду горезвісну гавань поблизу Нью-Йорка та збільшити біорозмаїття тамтешніх вод
Гавань Нью-Йорка очистять устрицями
Будувати "живий риф" із устриць взялися американські волонтери. Їхня мета - до 2030 року очистити від бруду горезвісну гавань поблизу Нью-Йорка та збільшити біорозмаїття тамтешніх вод
Лох-несское чудовище обнаружили на снимках Google Earth (фото)
Американка Лиза Стаут утверждает, что обнаружила лох-несское чудовище на снимках Google Earth