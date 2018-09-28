В Британії відкрили виставку реквізитів з голівудських фільмів

Частинку голлівудської класики можна буде незабаром придбати на аукціоні в Лондоні. Там виставлять на продаж сотні костюмів і речей з улюблених фільмів. Які це лоти і скільки вони коштуватимуть уже зараз можна дізнатися на виставці, яку відкрили напередодні торгів