У Дубаї презентували туфлі за 17 мільйонів доларів [ Редактировать ]
Черевички для Попелюшки. У Дубаї показали найдорожчі туфлі у світі - коштують вони 17 мільйонів доларів.
Виготовили їх із золота й прикрасили двома сотнями діамантів найвищої чистоти. Пару назвали "Пристрасний діамант". Її продадуть на аукціоні.
На черевички дають довічну гарантію: щоразу, коли шкіряна підкладка протреться - її мінятимуть безкоштовно.
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