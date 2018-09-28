В Харькове во двор жилого дома бросили гранату [ Редактировать ]
В Харькове на территории одного из частных домовладений в Немышлянском районе города произошел взрыв. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 28 сентября, сообщили в региональном управлении Нацполиции.
Взрыв прогремел на улице Крамаренковской около трех часов ночи. О взрыве сообщила жиительница дома. Согласно предварительным данным экспертов, причиной взрыва стала граната РГД-5.
В результате происшествия никто из жителей не пострадал. Правоохранители выясняют все обстоятельства взрыва, и устанавливают причастных к нему лиц.
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