Австралийская туристка стала жертвой хищной рыбы, которая чуть не лишила ее жизни. Об этом сообщил ABC.

Случай произошел при обычных обстоятельствах, когда пострадавшая вышла на рыбалку со своим мужем Нилом. Супруги отплыли на своей лодке в море, когда на женщину неожиданно напала летающая скумбрия.

По словам женщины, длина рыбы была более метра, а ее вес достигал 10 килограммов.

Рыба неожиданно выскочила из воды и сбила Белинду с ног, буквально перерезав ей горло острыми плавниками.

Получив глубокие раны, Белинда попыталась зажать рану рукой, однако рана была настолько большой, что кровь струилась сквозь пальцы.

Сразу после этого муж попробовал забинтовать порез рубашкой - но она пропиталась кровью буквально за несколько секунд.

После того, как самостоятельно не удалось прекратить кровотечение пара обратилась за помощью к профессионалам. В результате женщину срочно доставили в больницу.

Врачи говорят, что рана была настолько глубоко, что практически достала до щитовидной железы. Миссис Бингем была на волосок до смерти.

Шрам у нее останется на всю жизнь - в качестве напоминания о произошедшем.

Ранее для другой туристки обернулась смертью встреча со слоном.