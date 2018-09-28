На расстоянии около 24 тысяч световых лет от Земли, в созвездии Кассиопеи, ученые Амстердамского университета обнаружили мертвую звезду, которой, согласно современным теориям, не должно существовать, сообщает Science Alert.

Уникальная нейтронная звезда извергает релятивистские струи плазмы. Дело в том, что она также имеет сильное магнитное поле. Релятивистские струи - джеты - наблюдались лишь в нейтронных звездах с магнитными полями, которые в 1000 раз слабее этого, пишет издание.

Джеты были обнаружены во многих объектах, поглощающих вещество своего спутника, включая черные дыры, белые карлики и другие нейтронные звезды. В то же время они не наблюдались у звезд с мощным магнитным полем, и считалось, что оно препятствует образованию струй.

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