Кубок Украины: результаты жеребьевки [ Редактировать ]
В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона 2018/2019. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Украины.
В жеребьевке приняли участие 16 команд: 10 победителей третьего предварительного этапа, к которым присоединились 6 клубов Премьер-лиги, которые согласно рейтингу на начало сезона занимали места с первого по шестое.
Результаты жеребьевки:
"Минай" (Ужгород) - "Динамо" (Киев)
"Калуш" (Калуш) - "Днепр-1" (Днепр)
"Черноморец" (Черноморец) - "Ворскла" (Полтава)
"Шахтер" (Донецк) - "Олимпик" (Донецк)
"Десна" (Чернигов) - "Заря" (Луганск)
"Ингулец" (Петрово) - "Мариуполь" (Мариуполь)
"Горняк" (Кривой Рог) - "Львов" (Львов)
"Черкащина-Академия" (Белозерье) - "Карпаты" (Львов)
Базовым днем 1/8 финала Кубка Украины будет 31 октября. Жеребьевка четвертьфинала розыгрыша пройдет 2 ноября.
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