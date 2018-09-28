В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины сезона 2018/2019. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Украины.

В жеребьевке приняли участие 16 команд: 10 победителей третьего предварительного этапа, к которым присоединились 6 клубов Премьер-лиги, которые согласно рейтингу на начало сезона занимали места с первого по шестое.

Результаты жеребьевки:

"Минай" (Ужгород) - "Динамо" (Киев)

"Калуш" (Калуш) - "Днепр-1" (Днепр)

"Черноморец" (Черноморец) - "Ворскла" (Полтава)

"Шахтер" (Донецк) - "Олимпик" (Донецк)

"Десна" (Чернигов) - "Заря" (Луганск)

"Ингулец" (Петрово) - "Мариуполь" (Мариуполь)

"Горняк" (Кривой Рог) - "Львов" (Львов)

"Черкащина-Академия" (Белозерье) - "Карпаты" (Львов)

Базовым днем 1/8 финала Кубка Украины будет 31 октября. Жеребьевка четвертьфинала розыгрыша пройдет 2 ноября.

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