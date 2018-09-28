Во Львове водитель сбил на пешеходном переходе коляску с ребенком и скрылся с места аварии. Ребенка с ушибами госпитализировали, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 сентября около 14:20 на проспекте Червоной Калины вблизи рынка "Народный" во Львове. Неустановленный водитель, управляя автомобилем, вероятно, "Тойота", на пешеходном переходе совершил наезд на детскую коляску, которую вез мужчина. В коляске находилась девочка 2017 рождения. В результате наезда ребенок получил ушибы и был доставлен в больницу. Водитель с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

В полиции принимают меры для установления личности водителя и места нахождения автомобиля, которым был совершен наезд. Всех, кто может помочь установить обстоятельства ДТП, а также установить личность водителя-беглеца, просят звонить на оперативную линию 102. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в крупном ДТП возле Львова пострадали дети.