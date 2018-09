Швейцарский журналист и писатель Арно Беда в программе "БАЦМАН" на "112 канале" рассказал о своем расследовании относительно коррупционных схем президента Федерации футбола Украины и по совместительству главы Бюджетного комитета Верховной Рады Украины Андрея Павелко, а также заявил, что непременно подаст на Павелко в суд за ответные обвинения в свой адрес.

Aрно Беда родился 8 марта 1965 года в Поррантрюи, Швейцария, является независимым швейцарским журналистом и репортером.



Быстро достиг популярности. В 19 лет присоединился к передаче "La Course autour du monde" (Путешествие вокруг света), в 1983-1984 годах. С 1992 по 2004 репортер журнала L'Illustré.



Он стал известным репортером, брал интервью у последнего живого убийцы Ганди. Расследователь-журналист объездил всю планету. Его расследования касаются: Бернара Канта, Доминика Стросс-Кана, Романа Полански, а также трагедии Ордена Солнечного Храма.



Принимал участие при съемках документального фильма "Солнечный импульс, швейцарский подвиг года" посвященный подвигу Бертрана Пикара и Андре Боршберга.



Участвовал в разных передачах и телешоу, таких как Pardonnez-moi (Прости меня), C dans l'air (C в воздухе), Sans aucun doute (Без сомнения), Secrets d'actualité (Секреты новостей), Le Droit de savoir (Право знать), 50 minutes inside (50 минут внутри), Zone interdite (Запрещенная зона), Enquête exclusive (Эксклюзивный запрос), Arrêt sur images (Остановите изображения), Le Vrai Journal (Истинный журнал), Faites entrer l'accusé (Привести обвиняемого), Chroniques criminelles (Криминальные хроники) и другие. Принимал участие в телевизионных новостях канала TF1 и France2, а также участвовал в телевизионных программах Португалии, Бразилии, Италии, Испании, Квебеке.



Биограф Папы Римского Франциска. Написал две успешные книги о нем. Первая книга вышла в 2014 году, "François l'Argentin" (Франциск Аргентинский), основана на рассказах родственников Папы Франциска, в Буэнос-Айресе. Вторая книга вышла в 2017 году "François seul contre tous" (Франциск один против всех), которая вызвала большой интерес общественности и за две недели стала номером 1 в продажах французских книг на Amazon.ca



Он присутствовал на встрече Папы Франциска с Жеромом Кервьелем, 19 февраля 2014 года в Риме. В июне 2016 года он был первым швейцарским журналистом, путешествующим с Папой Франсисом на папском самолете, впервые во время пасторского визита Святейшего Отца в Армению (24-26 июня 2016 года).



Он стал образцовым и самым популярным журналистом среди аудитории Швейцарии.