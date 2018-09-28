Популярному кафе "Компот", который расположен на Почтовой площади в Киеве запретили использовать свое название. Выяснилось, что обслуживание и блюда заведения неоднократно нарушали стандарты, которых придерживается сеть питания, написал Савва Либкин на своей странице в Facebook.

"Причиной стали неоднократные нарушения стандартов качества приготовления блюд и обслуживания гостей. Решение вступило в силу с 1 сентября 2018", - говорится в сообщении.

Кафе "Компот" на Почтовой площади неоднократно проверяли, как и другие заведения сети. Но здесь, вероятно, не прислушались к рекомендациям по улучшению качества обслуживания и приготовления блюд. Так, после консультаций владельцы франшизы решили прекратить сотрудничество с кафе "Компот", написал Либкин.

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