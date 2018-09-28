После внесения изменений в правила торговли медикаментами существующие аптеки не будут закрывать - сетям дадут время на реорганизацию бизнеса. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Как подчеркнул на круглом столе в украинском парламенте заместитель министра здравоохранения Роман Илык, переходный период должен длиться больше года.

"Конкретная длительность процесса будет определена. В министерстве считают, что переходный период должен длиться больше года. Принимая во внимание, что процесс реорганизации бизнеса под новые законодательные нормы длительный, предлагаем продлить переходной период. В частности, для того, чтобы можно было получить второе фармацевтическое образование", - заявил Илык.

Согласно нормам нового законопроекта 8591, собственник аптеки или сети аптек должен иметь профильное образование - аналогичные требования существуют в ряде стран Европы. Новые аптеки, которые будут открываться, должны будут находиться не ближе пятисот метров друг к другу.

Целью законопроекта является демонополизация розничного фармацевтического рынка, которая должна привести к снижению цен на лекарственные препараты. Одной из предлагаемых норм, которую также поддержали в министерстве, является регулирование количества аптек на одного собственника. Предпринимателю-физическому лицу (ФОП) может принадлежать одна аптеку, юридическому лицу - до четырех.

Ограничить число аптек в сети до восьми также предлагают для тех торговых сетей, которые самостоятельно изготавливают лекарства или реализуют наркотические и психотропные вещества, а также прекурсоры. Эту норму, подчеркнул Илык в ходе экспертного обсуждения, необходимо проработать детальнее - в министерстве ждут конкретный список требований к собственникам аптечных сетей и критериев аптек и готовы участвовать в окончательной доработке законопроекта. После этого министерство поддержит документ в целом.