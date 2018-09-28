Слава из "НеАнгелов" вышла в свет "голой" (фото) [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала "голое" фото на своей официальной странице в Instagram.
Некоторые подписчики не одобрили такой "прозрачный" наряд артистки и высказали недовольство в комментариях. Но большинство фолловеров поддержали любимицу.
Публикация от Babaslavka (@babaslavka)
Ранее мы писали о том, что Настю Каменских раскритиковали за фото в купальнике.
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