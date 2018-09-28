Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала "голое" фото на своей официальной странице в Instagram.

Некоторые подписчики не одобрили такой "прозрачный" наряд артистки и высказали недовольство в комментариях. Но большинство фолловеров поддержали любимицу.

Ранее мы писали о том, что Настю Каменских раскритиковали за фото в купальнике.