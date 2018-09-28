В период с 30 сентября - 1 октября в большинстве областей Украины ожидаются заморозки. Лишь на юге страны сохраниться плюсовая температура. Об этом сообщает "Украинский гидрометцентр".

"Ночью 30 сентября в западных, северных и Винницкой областях, 1 октября в Украине, кроме южной части, ожидаются заморозки на почве 0-5°, на западе и севере страны 30 сентября также местами в воздухе 0-3°", - говорится в сообщении.

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