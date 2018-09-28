Ученые доказали, что набору веса больше всего способствует жирная пища, а не сладкая. К такому выводу пришли исследователи из Китайской академии наук.

Прежде чем подтвредить свою гипотезу специалисты пришли после эксперимента с 29-ю разными диетами, на которые "посадили" несколько сотен мышей. Одну группу испытуемых кормили только продуктами с насыщенными и ненасыщенными жирами, вторую - с малым количеством углеводов, а третьи ели чистый сахар и блюда с низким и высоким процентом белка, пишет The New York Times.

После трех месяцев исследований только некоторые мыши потолстели - почти все они были на диете с высоким содержанием жира в блюдах. В мозгах у этих животных произошли изменения некоторых генов, связанных с восприятием награды: жирная диета сделала их счастливыми. Больше не один рацион, включая сплошные сладости, не привел к существенному изменению веса или генов.

Отмечается также, что потолстевшие мыши во время своей "жирной" диеты съедали меньше продуктов, чем остальные. Исследователи считают, что жирные блюда стимулировали и изменяли участки мозга, благодаря чему мыши жаждали жирной пищи и игнорировали сигналы организма о достаточном количестве энергии.

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