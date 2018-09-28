Крысиный гепатит впервые передался человеку [ Редактировать ]
В мире был зафиксирован первый случай заражения человека крысиным гепатитом. Житель Китая заразился крысиной разновидностью гепатита Е (HEV), заявили исследователи из Гонконгского университета, сообщает South China Morning Post.
Отметим, что крысиный вид гепатита Е отдаленно напоминает человеческий. Предыдущие исследования показали, что он не способен заразить макак-резусов, однако этот случай доказывает, что вирус опасен для человека. Пострадавшим оказался 56-летний мужчина, которому в прошлом году трансплантировали печень. Для положительной пересадки он принимал иммунодепрессанты для искусственного подавления иммунитета.
Последние тесты зафиксировали нарушения в работе печени, а последующие анализы выявили гепатит. В университете подчеркнули, что мужчина проживал в доме, за пределами которого в мусорных баках регистрировали инфицированных крыс. По оценкам ученых, он мог принять пищу, зараженную крысиным пометом.
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