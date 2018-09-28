В Харьковской области американец на велосипеде хотел попасть в Россию [ Редактировать ]
Сотрудники отдела пограничной службы Казачья Лопань в Харьковской области задержали гражданина США, который пытался пересечь госграницу с Россией на велосипеде вне пункта пропуска.
Об этом сообщает Госпогранслужба в пятницу, 28 сентября.
"Получив оперативную информацию от участкового инспектора, пограничный наряд выдвинулся к месту вероятного нарушения, и в 10 метрах от линии государственной границы задержал незаконного путешественника. При проведении собеседования мужчина объяснил, что пытался попасть в Россию, чтобы увидеться с любимой", – говорится в сообщении.
Также американец рассказал, что из-за невозможности получить российскую визу законным путем он приехал в Украину, купил велосипед и отправился на нем в Россию вне пунктов пропуска.
За попытку нарушения госграницы Украины гражданина США привлекут к административной ответственности. Его дальнейшую судьбу решит суд.
Ранее мы сообщали, что Беларусь усиливает границу с Украиной.
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