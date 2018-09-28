Цены на газ в Украине: повышение отложили [ Редактировать ]
Правительство продлило действие специальных обязательств для "Нафтогаза" о льготных условиях продажи газа облгазам и теплокоммунэнерго до 18 октября.
Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук, передает УНН.
"Продолжили ПСО до 18 октября", - сообщил Рябчук.
Ранее мы сообщали, что в Нацбанке прогнозируют повышение тарифов на газ.
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