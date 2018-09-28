В пятницу, 28 сентября, в Киеве вооруженные пистолетами и ножами мужчины захватили маршрутку с пассажирами. Об этом сообщают "Вести".

Маршрутка следовала рейсом Городище-Киев.

Родственница ребенка, который находился в салоне маршрутки, рассказала, что мужчины сели в маршрутку на остановке "Корсунь Шевченковский".

"У двоих из них были пистолеты, у одного нож. Они устроили конфликт с пассажирами, начали угрожать оружием и избили двух женщин. После чего запретили водителю открывать двери и выпускать людей", - рассказывает она.

По ее словам, возле станции метро "Выдубичи" мужчин задержала полиция и изъяла оружие. Злоумышленников доставили в Голосеевское управление полиции.

Также женщина отметила, что к задержанным приехала "группа поддержки". Молодые люди спортивной внешности отправились следом за полицейскими в райотдел. Медики скорой помощи оказывали помощь пострадавшим женщинам.

Ранее мы писали о том, что в Запорожье маршрутка "влетела" в остановку с людьми.