В Киеве вооруженные люди захватили маршрутку с пассажирами - СМИ [ Редактировать ]
В пятницу, 28 сентября, в Киеве вооруженные пистолетами и ножами мужчины захватили маршрутку с пассажирами. Об этом сообщают "Вести".
Маршрутка следовала рейсом Городище-Киев.
Родственница ребенка, который находился в салоне маршрутки, рассказала, что мужчины сели в маршрутку на остановке "Корсунь Шевченковский".
"У двоих из них были пистолеты, у одного нож. Они устроили конфликт с пассажирами, начали угрожать оружием и избили двух женщин. После чего запретили водителю открывать двери и выпускать людей", - рассказывает она.
По ее словам, возле станции метро "Выдубичи" мужчин задержала полиция и изъяла оружие. Злоумышленников доставили в Голосеевское управление полиции.
Также женщина отметила, что к задержанным приехала "группа поддержки". Молодые люди спортивной внешности отправились следом за полицейскими в райотдел. Медики скорой помощи оказывали помощь пострадавшим женщинам.
Ранее мы писали о том, что в Запорожье маршрутка "влетела" в остановку с людьми.
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