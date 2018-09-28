В пятницу, 28 сентября, в Киеве вооруженные пистолетами и ножами мужчины захватили маршрутку с пассажирами. Об этом сообщают "Вести".

В результате инцидента две женщины получили телесные повреждения, а правонарушители были задержаны полицией возле станции метро "Выдубичи".

Конфликт начался после того, как на остановке "Корсунь Шевченковский" в автобус сели трое мужчин.

"Они были пьяные и вели себя вызывающе. Через какое-то время они пристали к пассажиру, который ехал со свои полуторогодовалым сыном, обвинив мужчину в том, что он украл чужого ребенка и хочет продать его на органы", - рассказывают свидетели инцидента.

По их словам, мужчина пытался объяснить, что это его сын и у него есть подтверждающие документы, однако его слова не убедили злоумышленников и конфликт перерос в потасовку.

"Мужчина оказался действующим сотрудником МВД, но это также не остановило злоумышленников, которые достав оружие начали угрожать ему и всем присутствующим", - вспоминает очевидец.

Отмечается, что одна из женщин попыталась вступиться за мужчину с ребенком, за что была избита хулиганами. Также травмы получила еще одна женщина.

В полиции Киева подтвердили эту информацию.

"Предварительно известно, что отец с сыном ехали на маршрутке, в которую по дороге подсели двое нетрезвых мужчин и начали обвинять его в похищении ребенка. В разговор вмешалась женщина, которую злоумышленники толкнули: в результате у нее есть синяк на лице. При этом нетрезвые пассажиры продемонстрировали оружие. Патрульные задержали двух правонарушителей, у них обнаружены пистолеты, предварительно - травматические. Следственно-оперативная группа общается со всеми участниками конфликта для установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что возле станции метро "Выдубичи" мужчин задержала полиция и изъяла оружие.