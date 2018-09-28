Парень покончил с жизнью после неудачной попытки самоубийства [ Редактировать ]
В Днепре 25-летний парень погиб, выбросившись с балкона многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает "Информатор".
По словам патрульных, в этот же день он уже совершал попытки суицида - резал вены и пытался утопиться.
Парень разбился выпрыгнув с третьего этажа. Тело под окнами обнаружили прохожие. В квартире на момент происшествия никого не было. Парень арендовал жилье один.
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