В Днепре 25-летний парень погиб, выбросившись с балкона многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает "Информатор".

По словам патрульных, в этот же день он уже совершал попытки суицида - резал вены и пытался утопиться.

Парень разбился выпрыгнув с третьего этажа. Тело под окнами обнаружили прохожие. В квартире на момент происшествия никого не было. Парень арендовал жилье один.

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