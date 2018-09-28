Некоторые люди обладают способностью влиять на наше энергетическое поле, провоцируя раздражение, стресс и переутомление. Избегать таких людей просто необходимо для личного здоровья и благополучия.

Существует несколько типов людей, способных отравлять нашу повседневную жизнь. В большинстве своем они "питаются" сильными эмоциями и буквально наслаждаются нашей беспомощностью. Если вам по роду деятельности постоянно приходится контактировать с такими людьми, то первым правилом собственной безопасности является контроль эмоций. Вы должны научиться управлять ими, чтобы не дать ни единого шанса энергетическим вампирам воспользоваться вами в корыстных целях. Эксперты рекомендуют использовать упражнения по укреплению биополя, с помощью которых вы усилите свою защиту. Так как же распознать среди окружения людей, представляющих реальную угрозу? Ученые выявили несколько типов личностей, контакты с которыми лучше ограничить.

Сплетники

Характерной чертой сплетников является возбуждение и радость при обсуждении чужих проблем и переживаний. Такие люди редко задумываются о тактичности своих вопросов и способны назойливо расспрашивать вас о подробностях личной жизни. Чтобы не попадаться "в лапы" к такому энергетическому вампиру, вам следует как можно реже общаться с ним. Если контакт неизбежен, то помните, что ваша жизнь касается лишь вас, поэтому на провокационные вопросы следует отвечать односложно, либо перевести разговор в другое русло. Избегайте агрессии, проявленной в адрес сплетников, чтобы не провоцировать их бурную фантазию и новый поток нежелательных вопросов.

Темпераментные личности

Такие люди редко могут контролировать собственные эмоции и буквально "заводят" нас своими рассказами. Их особенностью является обвинение в их бедах всех вокруг. Они давят своим негативом, порождая чувство вины и заставляя энергополе оппонента подвергаться колоссальным энергетическим атакам. Они могут запросто сделать вас "сосудом", в который будут сливать излишки негативной энергии, провоцируя у вас постоянное раздражение и озлобленность.

Люди-жертвы

Этих энергетических вампиров на первых порах распознать довольно затруднительно. Вы можете сочувствовать им, проявлять эмоции и помогать жертвам, не подозревая, что попали в ловушку. Но спустя некоторое время вы поймете, что их жизнь словно состоит из несчастий и трудных случаев, которые, по их мнению, можете решить лишь вы. Используйте Законы Вселенной, чтобы не позволять таким людям манипулировать вами. Иначе вы рискуете прожить не свою, а их жизнь, решая чужие проблемы.

Зацикленные на себе люди

Эти люди негативно влияют на позитивный настрой, вынуждая нас быть инструментом для роста их самооценки и уверенности. Они нередко являются изгоями компаний и проводят время в одиночестве и ожидании следующей жертвы. Нередко этот тип энергетического вампиризма провоцирует у нас снижение самооценки, замкнутость, недовольство собой и окружающим миром.

Завистливые люди

Завистники способны исказить ваше мнение о себе самом. Они негативно влияют на самооценку, постоянно оставляя ехидные комментарии в ваш адрес. Их всегда и все не устраивает в жизни окружающих людей, и они срывают злобу от своих неудач на выбранных жертвах.

Люди-манипуляторы

Манипуляторы часто "втираются" к нам в доверие, прикрываются дружбой, возбуждая в нас чувство долга. Они не оставляют в покое свою жертву, заставляя ее делать за них необходимую работу, при этом не чувствуя себя виноватыми. Наоборот, они вызывают у своих "подчинённых" чувство долга и свободно пользуются им.

Люди-"дементоры"

Этот тип энергетических вампиров - не сказка. Их отличает особая негативная энергетика, благодаря которой они влияют на своих жертв. Присутствие такого человека в нашем окружении выдает резкие перепады настроения, чувство одиночества и нередко холод или даже озноб. Пессимистичное настроение дементоров быстро передается к жертве, заставляя ее испытывать негативные чувства и даже депрессию.

Склочные люди

Такие личности изначально настроены негативно и буквально жаждут выяснения отношений. Они прямолинейны и никогда не будут ходить вокруг да около. Таких людей просто определить. Держитесь от них подальше, не провоцируя на агрессию по отношению к вам.

Люди-критики

Таких личностей отличает наличие своего мнения по каждому вопросу. Они обязательно расскажут вам о том, что вы делаете, в негативных тонах и не перестанут критиковать ваши действия ни при каких обстоятельствах. Эти вампиры забирают положительную энергетику, вынуждая нас отказываться от смелых задумок и желаний.

Надменные люди

Этот типаж видно издалека. Энергетический вампиризм, которым "промышляют" надменные личности, несет в себе реальную угрозу нашему энергополю. Такие люди чаще всего пытаются выдать себя не за того, кем являются на самом деле, и выбирают не сильную духом жертву. За счет нее надменные личности стараются выйти в лидеры, оставляя позади разочарованных в жизни людей, склонных к частым перепадам настроения и депрессиям.

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