Осужденный на 20 лет за убийство выкопал большой тоннель для побега из исправительной колонии в городе Валуйки Белгородской области России. Об этом сообщают российские СМИ.

Тоннель он рыл под забором колонии в промзоне, прикрыв вход листом металла. План побега не удался, так как сотрудники исправительной 5колонии вовремя заметили дыру в земле.

Дыру копать мужчине помогали осужденные за распространение наркотиков двое граждан Украины. После побега все трое планировали уехать в соседнее государство.

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