Осужденный на 20 лет убийца вырыл тоннель для побега из колонии [ Редактировать ]
Осужденный на 20 лет за убийство выкопал большой тоннель для побега из исправительной колонии в городе Валуйки Белгородской области России. Об этом сообщают российские СМИ.
Тоннель он рыл под забором колонии в промзоне, прикрыв вход листом металла. План побега не удался, так как сотрудники исправительной 5колонии вовремя заметили дыру в земле.
Дыру копать мужчине помогали осужденные за распространение наркотиков двое граждан Украины. После побега все трое планировали уехать в соседнее государство.
Ранее мы писали о том, сколько осужденных украинцев в мире.
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